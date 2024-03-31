Армия Азербайджана готова пресечь любую провокацию со стороны Армении - Минобороны

Официальный Баку заявил о решительной готовности пресечь любую военную провокацию со стороны Еревана, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Минобороны.
“Предупреждаем, что любая попытка военной провокации против Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении будет решительно пресечена армией Азербайджана”, - говорится в сообщении оборонного ведомства.
В министерстве отметили, что в последнее время на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении.
“В последние дни в Армении проявляется активизация реваншистских сил, угрожающих Азербайджану войной, агрессивная риторика против нашей страны достигла высокой отметки, возросло количество подстрекательской информации, служащей обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации”, - отмечается в информации.
Также в министерстве предупредили, что вся ответственность за обострение ситуации и любую возможную провокацию полностью ляжет на Армению и ее покровителей.
Х. Насирзаде
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