ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана

Минобороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле азербайджанских позиций со стороны вооруженных сил (ВС) Армении. "24 февраля в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздеян Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в сообщении.



В.Алиев

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