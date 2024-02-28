Баку обвинил Ереван в распространении дезинформации

В министерстве обороны Азербайджана обвинили армянскую сторону в распространении дезинформации.
"Некоторые cоциальные медиа-каналы, связанные с госструктурами Армении, распространили непрофессионально смонтированное видео дезинформационного характера о событии, якобы произошедшем сегодня утром на лачинском направлении. В результате анализа метаданных указанного видео и проведенного небольшого расследования было установлено, что кадры на видео сняты в совершенно другое время и в другом географическом пространстве, и не имеют никакого отношения к сегодняшнему событию", - говорится в сообщении военного ведомства.
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