Глава Минобороны Франции прилетел в Ереван

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню прибыл вечером в четверг в Армению с официальным визитом. "По приглашению министра обороны Армении Сурена Папикяна 22 февраля с официальным визитом прибыла делегация, возглавляемая министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».