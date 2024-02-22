Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8412 RUR   0.0183 GBR   2.1491 TRY   0.0548

Цена на нефть

21.02 $/bbl +/- WTI 77.91 +0.87 Brent 83.03 +0.69

Регион 22.02.2024 23:09

Глава Минобороны Франции прилетел в Ереван

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню прибыл вечером в четверг в Армению с официальным визитом.

"По приглашению министра обороны Армении Сурена Папикяна 22 февраля с официальным визитом прибыла делегация, возглавляемая министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ФРАНЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПРИБЫТИЕ


Похожие новости


Политика Парижа к Баку предвзята и направлена на создание новой напряженности в регионе - МИД Азербайджана Франция намерена развивать сотрудничество с Арменией в сфере обороны - Макрон Пашинян отправился с визитом во Францию Глава Минобороны Армении назвал Францию и Индию основными партнерами по поставкам вооружений Президент Азербайджана: Франция - это страна, вооружающая Армению и готовящая ее к очередной войне МИД Азербайджана призвал Францию и Армению прекратить политику милитаризации на Южном Кавказе Армения и Франция подписали документы о двустороннем сотрудничестве в военной сфере Францию и Армению тесно связывает опыт занятия минным террором – Алиев Глава Минобороны Франции заявляет о планах продажи Армении оборонительного оружия Пашинян отправился во Францию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az