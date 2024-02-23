Франция может передать Армении ракетные комплексы «Мистраль»

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в пятницу в Ереване заявил, что Армения может получить от Франции ракетные комплексы "Мистраль".
"К примеру, сегодня мы обсуждали вопрос о ракетах "Мистраль". Очень легко научиться ими пользоваться. Уже было одно обсуждение по этому вопросу", - сказал Лекорню.
По его словам, для противовоздушной обороны Франция может предложить Армении также средства средней и большой дальности.
"В скором времени в Армению поступят радары GM200", - отметил Лекорню.
Министр обороны Армении Сурен Папикян, в свою очередь, также заявил, что Армения надеется на содействие европейских партнеров в модернизации вооруженных сил республики.
По его словам, Армения приобретает вооружение и оружие для своей защиты. "(...) Вне зависимости от того, какая атмосфера безопасности будет создана после подписания соглашения о мире с Азербайджаном, ВС Армении продолжат закупать вооружение оборонительного характера", - сказал Папикян.
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