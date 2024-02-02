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Регион 02.02.2024 23:53

Глава Минобороны Армении назвал Францию и Индию основными партнерами по поставкам вооружений

Франция и Индия стали основными партнерами Армении по приобретению вооружений, заявил министр обороны республики Сурен Папикян.

Армения "приобрела новых партнеров на уровне разных крупных сверхдержав и других дружественных стран", - сказал Папикян в интервью Общественному телевидению Армении в пятницу. "В первую очередь, речь идет о Франции и Индии, которые стали нашими основными партнерами, но есть и другие страны, о которых пока не хочу говорить", - отметить он.

"После событий сентября 2022 года, когда стало очевидно, что существующие рынки, возможности (приобретения российского вооружения - ИФ) для нас закрываются, мы поставили вопрос обеспечения диверсификации приобретения оружия и вооружения. В этом направлении мы имеем существенный прогресс и успехи. И начатый процесс необратим в положительном смысле", - сказал министр.

По его словам, существующие новые договоры по приобретению вооружения "изменят качество завтрашнего дня армии и качество вооружения".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ФРАНЦИЯ, ИНДИЯ, ВООРУЖЕНИЯ


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