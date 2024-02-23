В Армении постоянно будет присутствовать военный консультант Франции - Лекорню

Сотрудничество Армении и Франции в оборонной сфере носит долгосрочный характер, заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.

"Практический этап сотрудничества Армении и Франции в военной сфере еще не достиг двух лет, но оно уже имеет систематизированный и долгосрочный характер. Двустороннее сотрудничество с этого года поставлено на основу четкого планирования и развивается по более чем десяти направлениям", - сказал Папикян на совместной пресс-конференции с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню в Ереване в пятницу.

Со своей стороны Лекорню заявил, что одним из важных компонентом реализации совместных программ является переподготовка кадров, соглашение о чем уже подписано.

Кроме того, по его словам, в Армении будет постоянно присутствовать военный консультант.

Лекорню сообщил, что первая поставка вооружения оборонительного характера уже осуществлена, в скором времени будет поставлена бронетехника "Бастион".

"Это вооружение оборонительного характера. (...) Это вооружение позволит вам лучше защищаться в рамках ваших границ. Что касается ракет малой, средней и большой дальности, то если Армения будет в них нуждаться, они будут поставлены", - отметил он.