В Армении постоянно будет присутствовать военный консультант Франции - Лекорню

Сотрудничество Армении и Франции в оборонной сфере носит долгосрочный характер, заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.
"Практический этап сотрудничества Армении и Франции в военной сфере еще не достиг двух лет, но оно уже имеет систематизированный и долгосрочный характер. Двустороннее сотрудничество с этого года поставлено на основу четкого планирования и развивается по более чем десяти направлениям", - сказал Папикян на совместной пресс-конференции с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню в Ереване в пятницу.
Со своей стороны Лекорню заявил, что одним из важных компонентом реализации совместных программ является переподготовка кадров, соглашение о чем уже подписано.
Кроме того, по его словам, в Армении будет постоянно присутствовать военный консультант.
Лекорню сообщил, что первая поставка вооружения оборонительного характера уже осуществлена, в скором времени будет поставлена бронетехника "Бастион".
"Это вооружение оборонительного характера. (...) Это вооружение позволит вам лучше защищаться в рамках ваших границ. Что касается ракет малой, средней и большой дальности, то если Армения будет в них нуждаться, они будут поставлены", - отметил он.
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