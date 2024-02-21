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Регион 21.02.2024 22:22

Франция намерена развивать сотрудничество с Арменией в сфере обороны - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж продолжит развивать с Арменией сотрудничество в сфере обороны.

"Мы продолжим развивать сотрудничество с Арменией в области обороны. Франция дала согласие на поставки оборонительного вооружения, продолжит сотрудничество в духе ответственности, не желая какой-либо эскалации", - сказал президент Франции на брифинге в Париже с премьером Армении Николом Пашиняном.

По его словам, Париж намерен содействовать установлению мира на Южном Кавказе.

"Франция продолжит содействовать усилиям по установлению справедливого и стабильного мира. Уверены, что этого можно достичь на основе уважения международного права, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ", - сказал он.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ФРАНЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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