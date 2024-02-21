Франция намерена развивать сотрудничество с Арменией в сфере обороны - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж продолжит развивать с Арменией сотрудничество в сфере обороны.
"Мы продолжим развивать сотрудничество с Арменией в области обороны. Франция дала согласие на поставки оборонительного вооружения, продолжит сотрудничество в духе ответственности, не желая какой-либо эскалации", - сказал президент Франции на брифинге в Париже с премьером Армении Николом Пашиняном.
По его словам, Париж намерен содействовать установлению мира на Южном Кавказе.
"Франция продолжит содействовать усилиям по установлению справедливого и стабильного мира. Уверены, что этого можно достичь на основе уважения международного права, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ", - сказал он.
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