Пашинян доволен сотрудничеством с Францией в сфере безопасности

Сотрудничество Армении с Францией в оборонной сфере в условиях меняющейся ситуации с безопасностью обосновано, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Должен подчеркнуть, что изменения, которые происходят в нашей ситуации с безопасностью и в нашем сотрудничестве, логические и обоснованные. Логическим считаю также то, что Франция первой откликнулась на наше решение о диверсификации наших отношений в сфере безопасности. Компонент безопасности всегда был в наших обсуждениях с президентом Макроном. Рад, что эти обсуждения теперь материализуются", - сказал Пашинян на встрече с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню в Ереване в пятницу.

Со своей стороны Лекорню отметил, что "необходимо действовать быстрее, учитывая нависшие над Арменией угрозы".

На встрече стороны обсудили предстоящие программы в области оборонного сотрудничества.