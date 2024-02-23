Пашинян доволен сотрудничеством с Францией в сфере безопасности

Сотрудничество Армении с Францией в оборонной сфере в условиях меняющейся ситуации с безопасностью обосновано, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Должен подчеркнуть, что изменения, которые происходят в нашей ситуации с безопасностью и в нашем сотрудничестве, логические и обоснованные. Логическим считаю также то, что Франция первой откликнулась на наше решение о диверсификации наших отношений в сфере безопасности. Компонент безопасности всегда был в наших обсуждениях с президентом Макроном. Рад, что эти обсуждения теперь материализуются", - сказал Пашинян на встрече с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню в Ереване в пятницу.
Со своей стороны Лекорню отметил, что "необходимо действовать быстрее, учитывая нависшие над Арменией угрозы".
На встрече стороны обсудили предстоящие программы в области оборонного сотрудничества.
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