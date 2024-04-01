Минобороны Азербайджана заявляет о создании армянскими военными опорных пунктов на условной границе

Министерство обороны Азербайджана вновь заявило, что азербайджанские военные фиксируют сосредоточение ВС Армении в различных направлениях условной границы и создание ими опорных пунктов.
«Министерство обороны Азербайджана 31 марта обнародовало официальную информацию о концентрации частей и боевой техники Вооруженных сил Армении на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы. Сосредоточение ВС Армении вдоль условной границы и создание ими опорных пунктов наступательного характера, создание долговременных огневых точек на различных направлениях, строительство фортификационных укреплений было зафиксировано специальными техническими средствами, имеющимися в распоряжении азербайджанских военных и визуальным наблюдением», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Ведомство отмечает, что в построенных железобетонных укреплениях размещены артиллерийские системы, другое наступательное вооружение и тяжелая огневая техника ВС Армении.
«Мы еще раз заявляем, что любая провокация со стороны Армении будет решительно предотвращена азербайджанской армией, а вся ответственность за эскалацию ситуации ляжет на военно-политическое руководство Армении и ее покровителей», - подчеркивает Минобороны Азербайджана.
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