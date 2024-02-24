Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на условной границе - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле азербайджанских позиций со стороны вооруженных сил (ВС) Армении на условной азербайджано-армянской границы в субботу днем.
“24 февраля в 12:45 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района”, - отмечается в информации ведомства.
Х.Насирзаде
Макрон пообещал французским фермерам оказать новые меры поддержки
ЕС на фоне ситуации в мире должен развивать свое экономическое пространство - экс-председатель ЕЦБ
Турпоток в Турцию в январе вырос на 2%
Определен соперник «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Между Западной и Восточной Европой растут разногласия из-за вопроса поставок оружия Украине
Основу для нового прекращения огня между Израилем и ХАМАС удалось наметить на переговорах в Париже
Израильские военные продолжают зачистку Хан-Юниса и города Газа от ХАМАС
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Компания Azerconnect признана лучшим работодателем Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы