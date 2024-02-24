Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на условной границе - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле азербайджанских позиций со стороны вооруженных сил (ВС) Армении на условной азербайджано-армянской границы в субботу днем. “24 февраля в 12:45 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района”, - отмечается в информации ведомства.

Х.Насирзаде



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