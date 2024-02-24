Армения путем дезинформации пытается скрыть вооруженные провокации на границе - Минобороны Азербайджана

Армения, распространяя дезинформацию, пытается скрыть реальную ситуацию на условной азербайджано-армянской границе.

Об этом заявило Министерство обороны Азербайджана.





“В целях сокрытия совершенной вооруженной провокации, Министерство обороны Армении распространило информацию о том, что огонь якобы был открыт нашими подразделениями, и, чтобы эта дезинформация выглядела правдоподобно, указало координаты позиций подразделений армии Азербайджана”, - отмечается в заявлении министерства.





В доказательство оборонное ведомство Азербайджана отметило, что с помощью средств наблюдения точно установлено, что в субботу в 12:45 огонь был открыт с поста вооруженных сил Армении, расположенного в указанных координатах (40°05`04" N; 45°52`28" Е).





“Министерство обороны Азербайджана официально заявило о том, что 24 февраля в 12:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района”, - подчеркнули в Минобороны.





При этом в министерстве добавили, что с заявленного в армянской информации направления со стороны азербайджанских подразделений не был открыт огонь и, в целях обеспечения устойчивой стабильности на условной границе, не предпринималось никаких ответных действий в связи с провокацией противоположной стороны.





Х.Насирзаде