Yelo Bank объявляет о начале программы стажировок «Summer Challenge 2024»

Отличная возможность для студентов и недавних выпускников, которые хотят построить карьеру в динамичной банковской сфере! Yelo Bank рад объявить о начале регистрации на долгожданную программу стажировок «Summer Challenge 2024».
Участники программы не только приобретут новые знания и навыки в корпоративной среде с применением современной методологии Agile, но и получат возможность трудоустройства в Yelo Bank после успешного завершения стажировки. От кандидатов ожидается:
· Инициативность и желание учиться;
· Позитивное и творческое мышление;
· Аналитические и критические способности;
· Умение работать в команде.
В зависимости от квалификации и навыков, участники пройдут стажировку в таких отделах, как управление человеческим капиталом, альтернативные каналы продаж, бухгалтерский учет и обязательная отчетность, разработка программного обеспечения, маркетинг, управление рисками и филиальная сеть банка на протяжении 2-3 месяцев.
Кандидаты должны зарегистрироваться до 25 мая 2024 года по следующей ссылке: http://bit.ly/44unQdg
Если вы хотите увеличить свои шансы на выбор, можете отправить видео длительностью не более 90 секунд на тему «Почему я и Yelo?». Видео нужно загрузить на Google Диск и отправить ссылку на него по адресу jobs@yelo.az с темой письма «Summer Challenge 2024». Количество мест ограничено, не упустите свой шанс. Удачи всем кандидатам!
Интересуетесь программой стажировки в банке? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
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