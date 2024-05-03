Yelo Bank объявляет о начале программы стажировок «Summer Challenge 2024»

Отличная возможность для студентов и недавних выпускников, которые хотят построить карьеру в динамичной банковской сфере! Yelo Bank рад объявить о начале регистрации на долгожданную программу стажировок «Summer Challenge 2024».

Участники программы не только приобретут новые знания и навыки в корпоративной среде с применением современной методологии Agile, но и получат возможность трудоустройства в Yelo Bank после успешного завершения стажировки. От кандидатов ожидается:

· Инициативность и желание учиться;

· Позитивное и творческое мышление;

· Аналитические и критические способности;

· Умение работать в команде.

В зависимости от квалификации и навыков, участники пройдут стажировку в таких отделах, как управление человеческим капиталом, альтернативные каналы продаж, бухгалтерский учет и обязательная отчетность, разработка программного обеспечения, маркетинг, управление рисками и филиальная сеть банка на протяжении 2-3 месяцев.

Кандидаты должны зарегистрироваться до 25 мая 2024 года по следующей ссылке: http://bit.ly/44unQdg

Если вы хотите увеличить свои шансы на выбор, можете отправить видео длительностью не более 90 секунд на тему «Почему я и Yelo?». Видео нужно загрузить на Google Диск и отправить ссылку на него по адресу jobs@yelo.az с темой письма «Summer Challenge 2024». Количество мест ограничено, не упустите свой шанс. Удачи всем кандидатам!

Интересуетесь программой стажировки в банке? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!