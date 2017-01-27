Совет ЕС принял решение о продлении на год санкций в отношении тунисских коррупционеров
Азербайджан за 11 месяцев 2016г экспортировал полиэтилена почти на $73 млн
Россия в начале весны проведет в Дели конференцию по вопросу поставок вооружений в Индию - Рогозин
Петиция за обнародование налоговой декларации Трампа набрала рекордное число подписей на сайте Белого дома
Азербайджан возбудил уголовное дело по 5 статьям по апрельским боестолкновениям 2016 года в зоне карабахского конфликта – военный прокурор
Рейтинг поддержки претендента на пост президента Франции Фийона снизился на фоне скандала вокруг его супруги
Финская компания будет использовать энергию ветра для морских круизов
Новый глава МИД ФРГ Габриэль планирует на следующей неделе посетить США - СМИ
Госдума приняла закон о декриминализации первого случая домашних побоев
Военная угроза для Латвии не настолько высока, чтобы впадать в панику - латвийский командующий