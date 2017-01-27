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ТЭК27.01.2017 16:01
Азербайджан за 11 месяцев 2016г экспортировал полиэтилена почти на $73 млн
Социум27.01.2017 13:49
Пенсионная система в Азербайджане будет полностью базироваться на страховых принципах – глава Минтруда
Макроэкономика27.01.2017 13:21
Средневзвешенный курс маната на валютном аукционе в пятницу составил около 1,92 AZN/$1

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