Yelo Bank завершил первый квартал с чистой прибылью в 14 миллионов манатов

Yelo Bank успешно завершил первый квартал 2024 года, показав отличные финансовые результаты. Чистая прибыль банка составила 14 миллионов манатов, что подтверждает стабильную динамику роста по основным финансовым показателям.
Общий объем кредитного портфеля достиг 802,5 миллиона манатов, что на 25% или на 163 миллиона манатов больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Особое внимание банк уделяет поддержке микро-, малого и среднего бизнеса: за квартал было выдано бизнес-кредитов на сумму свыше полумиллиарда манатов более чем 5,5 тысячам клиентов. Портфель бизнес-кредитов увеличился на 21%, или на 92 миллиона манатов, по сравнению с прошлым годом.
В сфере потребительского кредитования также наблюдается рост: за отчетный период банк выдал более 63 миллионов манатов кредитов 7 тысячам клиентов. Портфель потребительских кредитов увеличился на 33%, достигнув 290 миллионов манатов, при этом 39% продаж и 46% роста портфеля осуществлены через онлайн-каналы.
К концу квартала депозитный портфель составил 837 миллионов манатов, что свидетельствует о высоком уровне доверия клиентов. Значительная часть прироста портфеля, более 177 миллионов манатов, приходится на физические лица.
Процентные доходы за квартал выросли на 59%, составив 39 миллионов манатов, в то время как непроцентные доходы также значительно увеличились, превысив 16 миллионов манатов.
Совокупный капитал банка превысил 118 миллионов манатов, на 68 миллионов манатов больше, чем нормативное требование. Коэффициент достаточности совокупного капитала составляет 12,29%, а коэффициент первого уровня — 8,31%, что превышает требуемые нормы. Объем активов банка на конец квартала достиг 1 миллиард 130,8 миллиона манатов.
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