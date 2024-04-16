ТуранБанк объявил итоги первого квартала 2024 года

ТуранБанк, продолжая расширять свою деятельность в финансовом секторе Азербайджана, сохраняет свои позиции на рынке по финансовым показателям за первый квартал 2024 года.

На 1 апреля 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общие активы ТуранБанк, увеличившись на 7,4 процента или 61 млн манатов, достигли 883,7 млн манатов. Выданные клиентам кредиты, увеличившись на 9,1% или 50 млн манатов, достигли 598,6 млн манатов. Следуя поставленным стратегическим целям в отчетный период, банк еще больше увеличил финансирование микро-, малого и среднего предпринимательства. Таким образом, объем кредитов, выданных клиентам, вырос на 13,5% или 75,7 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 635 млн.манатов. Кредиты, выданные бизнес-клиентам банка, увеличившись на 15,7% или 50 млн манатов, составили 369,6 млн манатов. Общий депозитный портфель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,7% или на 3 млн манатов и составил 461,9 млн манатов, в том числе депозиты физических лиц выросли на 1,9% или на 7,6 млн манатов, достигнув 402,2 млн манатов, что свидетельствует о высоком уровне доверия клиентов банку.

Наряду с этим, ТуранБанк, который постоянно поддерживает развитие и финансирование предпринимательства, особенно сельского хозяйства, и способствует развитию частного сектора в нашей стране, получил награду на III Форуме развития Агробизнеса в номинации «Банк, который внес наибольший вклад в рост конкурентоспособности микрокредитования в 2023 году».

В отчетном периоде в рамках программы «Корпоративная социальная ответственность» ТуранБанк посетил приют для животных, расположенный в Загатальском районе, и обеспечил животных кормом, медикаментами и всем необходимым, а также, чтобы защитить их от холодной, снежной погоды, перед всеми торговыми точками были установлены домики для бездомных кошек и их постоянно обеспечивали едой и водой. Неслучайно банк был удостоен награды Ассоциации Банков Азербайджана (АБА) на мероприятии «Банковские награды-2023» в номинациях «Корпоративная социальная ответственность» и «Участие в программе самозанятости».

Действуя с 1992 года, ТуранБанк обслуживает индивидуальных и корпоративных клиентов через 20 точек продаж. Дополнительную информацию о сети обслуживания ТуранБанк по стране можно получить, перейдя по ссылке. Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, можно получить, позвонив в Информационный центр по телефону (012) 935, а также посетив официальный сайт ТуранБанк или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

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