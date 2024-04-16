Банк Республика показал прирост по всем показателям в первом квартале

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, объявил финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Согласно отчетности, банк продолжил динамичное развитие и еще раз подтвердил свой статус одного из лидеров банковского сектора страны.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Банк показал прирост по всем финансовым показателям и достиг значительных положительных результатов:

- Активы банка выросли на 28% и составили 2,1 миллиарда манат, что является одним из самых высоких показателей среди банков страны.

- Совокупный капитал банка увеличился на 25% и составил 168,77 млн. манат, превышая регулятивную норму более чем в 3 раза.

- Депозитный портфель банка вырос на 44% и составил 1,41 миллиарда манат, что в очередной раз подтверждает доверие большого количества клиентов Банку Республика.

- Чистый процентный доход банка вырос более чем на 32%, достигнув 34,58 млн. манат

- Чистая операционная прибыль банка выросла на 50%, достигнув 16,89 млн. манат

- Чистая прибыль банка увеличилась на 39% и составила 13,51 млн. манат.

- Коэффициент адекватности капитала I уровня - 8,97% (норма 6%)

- Коэффициент адекватности совокупного капитала - 12,55%, (норма 12%)

- Коэффициент левереджа - 5,85% (норма 5%)

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен один из крупнейших финансовых институтов Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне “В2” с прогнозом “Стабильный” от агентства Moody’s.

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