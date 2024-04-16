Банк Республика показал прирост по всем показателям в первом квартале

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, объявил финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Согласно отчетности, банк продолжил динамичное развитие и еще раз подтвердил свой статус одного из лидеров банковского сектора страны.
Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Банк показал прирост по всем финансовым показателям и достиг значительных положительных результатов:
- Активы банка выросли на 28% и составили 2,1 миллиарда манат, что является одним из самых высоких показателей среди банков страны.
- Совокупный капитал банка увеличился на 25% и составил 168,77 млн. манат, превышая регулятивную норму более чем в 3 раза.
- Депозитный портфель банка вырос на 44% и составил 1,41 миллиарда манат, что в очередной раз подтверждает доверие большого количества клиентов Банку Республика.
- Чистый процентный доход банка вырос более чем на 32%, достигнув 34,58 млн. манат
- Чистая операционная прибыль банка выросла на 50%, достигнув 16,89 млн. манат
- Чистая прибыль банка увеличилась на 39% и составила 13,51 млн. манат.
- Коэффициент адекватности капитала I уровня - 8,97% (норма 6%)
- Коэффициент адекватности совокупного капитала - 12,55%, (норма 12%)
- Коэффициент левереджа - 5,85% (норма 5%)
Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен один из крупнейших финансовых институтов Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне “В2” с прогнозом “Стабильный” от агентства Moody’s.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.
Азербайджан и Узбекистан проведут совместные тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки
Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т
Рост мировых цен на сырье отражает экономические улучшения, но создает инфляционные риски - WSJ
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы