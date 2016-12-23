Киргизия поддержит присоединение Ирана к ШОС - Атамбаев
Fitch понизил рейтинг азербайджанской СК AzSigorta до B
Иран нацелен на создание ЗСТ с ЕАЭС - Рухани
Пожарники эвакуировали 20 жильцов из-за возгорания проводки в шахте в Хырдалане
В Китае опасаются назначения Наварро на пост экономического советника Белого дома - СМИ
Трамп, говоря о ядерном потенциале, подразумевал важность нераспространения ядерного оружия - представитель избранного президента
В Госдепе США назвали американскую армию сильнейшей за всю историю человечества
Президент Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2016 года
Доллар стабилизировался в пятницу после потока неоднородных статданных из США
АБР обсуждает с правительством Азербайджана проекты для финансирования на среднесрочный период