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Главные новости

Происшествия23.12.2016 11:00
Пожарники эвакуировали 20 жильцов из-за возгорания проводки в шахте в Хырдалане
Спорт23.12.2016 10:16
Президент Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2016 года
Карабахский конфликт23.12.2016 09:39
Армения за сутки нарушила режим прекращения огня 37 раз – Минобороны Азербайджана

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Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт ЧБТР рассчитывает на увеличение операций в Азербайджане



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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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