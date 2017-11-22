В Египте по подозрению в шпионаже в пользу Турции задержаны три десятка человек

По постановлению прокуратуры Египта задержаны 29 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Турции, а также в причастности к деятельности террористической организации, сообщает в среду египетская пресса.

Согласно сообщению, разведывательные службы Египта выявили, что задержанные граждане записывали телефонные разговоры и передавали данные турецкой разведке с целью восстановления деятельности запрещенного в Египте религиозного движения "Братья-мусульмане" .

Их обвинили также в отмывании денег и нелицензионном обмене валют.