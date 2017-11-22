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Дальнее зарубежье 22.11.2017 18:20

В Египте по подозрению в шпионаже в пользу Турции задержаны три десятка человек

По постановлению прокуратуры Египта задержаны 29 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Турции, а также в причастности к деятельности террористической организации, сообщает в среду египетская пресса.

Согласно сообщению, разведывательные службы Египта выявили, что задержанные граждане записывали телефонные разговоры и передавали данные турецкой разведке с целью восстановления деятельности запрещенного в Египте религиозного движения "Братья-мусульмане" .

Их обвинили также в отмывании денег и нелицензионном обмене валют.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, ШПИОНАЖ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]