AcсessBank, при поддержке Министерства экономики Нахчыванской АР и EBRD, организовал конференцию, посвященную поддержке предпринимателей в Нахчыване

AccessBank, приверженный постоянному развитию и созданию благоприятной среды для предпринимательства в Азербайджане, в преддверии 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, организовал конференцию в Нахчыване, посвященную перспективам развития и мерам поддержки предпринимательства в регионе.

В рамках конференции состоялась трехсторонняя встреча между Министерством экономики Нахчыванской Автономной Республики (АР), Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) и AсcessBank, на которой были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. Представители министерства, EBRD и AcсessBank также посетили два местных производственных предприятия в рамках информационного тура с целью изучения потенциала местного предпринимательства.

Участники конференции сначала посетили памятник Великому лидеру Гейдару Алиеву в Нахчыване, возложили к нему цветы и выразили свое почтение. В мероприятии приняли участие около 60 человек, в том числе официальные лица Нахчывана, а также предприниматели, работающие в Автономной Республике. В частности, на конференции принимали участие заместитель министра, исполняющий обязанности министра экономики Нахчыванской АР Аббас Исмаилов, заместитель министра экономики Нахчиванской АР Тапдыг Алиев, председатель правления Фонда поддержки предпринимательства (SİF) Нахчыванской АР Новруз Новрузлу, также предприниматели, действующие в регионе.

«Государственно-частное партнёрство в Нахчыване: Конференция поддержки предпринимателей» стала первым событием, охватывающим трехстороннее сотрудничество с целью поддержки предпринимательства в Нахчиванской АР.

Член правления, исполнительный директор по корпоративному, малому, среднему предпринимательству и розничному банкингу AcсessBank Илькин Гулиев заявил на открытии, что конференция приурочена к 101-ой годовщине со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева и заложит основу привлечения в Нахчыван передовых финансовых институтов Азербайджана для поддержки развития экономики, в том числе предпринимательства в Нахчыване.

«AccessBank присутствует в Нахчыване уже второй год, и наш филиал активно обслуживает местных предпринимателей, предлагая им выгодные продукты и услуги. Мы видим в Нахчыване значительные возможности развития и в настоящее время разрабатываем специальные предложения, включая скидки, для поддержки местных бизнесов», - отметил в ходе конференции И.Гулиев.

Выступивший на конференции заместитель министра, исполняющий обязанности министра экономики Нахчыванской АР Аббас Исмаилов заявил, что к 1 апреля 2024 года 37,9% льготных кредитов, выделенных бизнесу по линии Фонда развития предпринимательства Азербайджана (SİF) приходятся на долю AccessBank, и пригласил банк к сотрудничеству с Фондом развития предпринимательства Нахчывана.

Глава представительства EBRD в Азербайджане Натали Муравидзе заявила, что Европейский банк реконструкции и развития на протяжении более тридцати лет является активным партнером Азербайджана, работая над устойчивым развитием и диверсификацией экономики. «Мы находимся в процессе заключения партнерского соглашения с AccessBank, в рамках которого планируем поддерживать местный бизнес за счет обеспечения финансовой доступности и повышения конкурентоспособности. Благодаря надежности и филиальной сети AccessBank мы намерены расширить наше финансирование на все регионы Азербайджана. Данное партнерство призвано оказать дальнейшую поддержку реализации стратегических приоритетов EBRD в Азербайджане, а также придать мощный импульс нашим совместным усилиям по поддержке предпринимательства и развитию частного сектора», - сказала Натали Муравидзе.

Член правления и исполнительный директор по работе с микро- и агро-предпринимателями AccessBank, Ренат Гумбатов, отметил, что Нахчыванский филиал является одним их образцовых. Учитывая активный рост портфеля, в настоящее время рассматривается вопрос открытия еще одного филиала в Нахчыванской АР. Также планируется объявление о наборе сотрудников, с целью подготовки специализированных кадров и повышения уровня занятости в банковском секторе Автономной Республики.

«Государственно-частное партнёрство в Нахчыване: Конференция поддержки предпринимателей», организованная AccessBank, подчеркнула важность партнерства между банком, бизнес-сообществом и государственными органами в обеспечении устойчивого экономического развития региона. AccessBank продолжит работу по поддержке предпринимательства и инициатив, направленных на укрепление бизнес-сообщества и создание благоприятной среды для развития предпринимательства в Нахчыване.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 33-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 19 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

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*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.