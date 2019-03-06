В СПЧ ООН обеспокоены случаями гибели мирных жителей в Идлибе

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в среду выразила обеспокоенность в связи с возрастающим числом смертей мирного населения в сирийской провинции Идлиб.
"Я особенно обеспокоена растущим числом гибели мирных жителей в провинции Идлиб", - заявила она, представляя в Женеве свой ежегодный доклад.
М.Бачелет призвала все стороны конфликта в Сирии предоставлять защиту мирным жителям, бежавшим с удерживаемых ранее террористической организацией ИГ территорий.
Также она призвала к политическому решению конфликта в Сирии.
В провинции Идлиб на севере Сирии сконцентрированы вооруженные сторонники сирийской оппозиции, а также - боевики ряда экстремистских группировок. В феврале в Сочи состоялся саммит Россия-Турция-Иран, по итогам которого президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани договорились координировать свои действия для стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии, а также наращивать усилия по борьбе с терроризмом.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»