В СПЧ ООН обеспокоены случаями гибели мирных жителей в Идлибе

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в среду выразила обеспокоенность в связи с возрастающим числом смертей мирного населения в сирийской провинции Идлиб.

"Я особенно обеспокоена растущим числом гибели мирных жителей в провинции Идлиб", - заявила она, представляя в Женеве свой ежегодный доклад.

М.Бачелет призвала все стороны конфликта в Сирии предоставлять защиту мирным жителям, бежавшим с удерживаемых ранее террористической организацией ИГ территорий.

Также она призвала к политическому решению конфликта в Сирии.

В провинции Идлиб на севере Сирии сконцентрированы вооруженные сторонники сирийской оппозиции, а также - боевики ряда экстремистских группировок. В феврале в Сочи состоялся саммит Россия-Турция-Иран, по итогам которого президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани договорились координировать свои действия для стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии, а также наращивать усилия по борьбе с терроризмом.