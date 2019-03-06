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Дальнее зарубежье 06.03.2019 15:05

В СПЧ ООН обеспокоены случаями гибели мирных жителей в Идлибе

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в среду выразила обеспокоенность в связи с возрастающим числом смертей мирного населения в сирийской провинции Идлиб.

"Я особенно обеспокоена растущим числом гибели мирных жителей в провинции Идлиб", - заявила она, представляя в Женеве свой ежегодный доклад.

М.Бачелет призвала все стороны конфликта в Сирии предоставлять защиту мирным жителям, бежавшим с удерживаемых ранее террористической организацией ИГ территорий.

Также она призвала к политическому решению конфликта в Сирии.

В провинции Идлиб на севере Сирии сконцентрированы вооруженные сторонники сирийской оппозиции, а также - боевики ряда экстремистских группировок. В феврале в Сочи состоялся саммит Россия-Турция-Иран, по итогам которого президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани договорились координировать свои действия для стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии, а также наращивать усилия по борьбе с терроризмом.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ЖИТЕЛИ, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]