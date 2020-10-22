Rabitabank сократил в январе-сентябре активы на 15,3%, увеличил прибыль в 16 раз

Азербайджанский Rabitabank сократил в январе-сентябре 2020 года активы на 15,3% - до 653,732 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 30 сентября 2020 года составил 365,488 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2019 года на 15% - ИФ). При этом объем потребительских кредитов на конец сентября оценивается в 128,773 млн манатов (рост на 66,7%), бизнес-кредитов - 171,988 млн манатов (спад на 8,2%).
Обязательства банка на конец отчетного периода равны 556,273 млн манатов (спад на 18,5%).
Депозиты в банке на конец сентября составили 432,17 млн манатов (спад на 26,9%), в том числе вклады физических лиц - 218,036 млн манатов (спад на 3,7%).
Капитал банка на начало октября 2020 года равен 97,46 млн манатов (рост на 8,5%), уставный капитал - 101,3 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам трех кварталов составила 7 млн 620,99 тыс. манатов (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 16,1 раза - ИФ).
ОАО "Rabitabank" создан в 1993 году и входит в 10-ку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются около 20 юридических лиц и физических лиц.
A.Mамедов
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