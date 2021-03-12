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СНГ 12.03.2021 19:55

В Казахстане ликвидирована крупная ОПГ, в которую входили бывшие и действующие сотрудники полиции - КНБ

В ряде городов Казахстана прошла крупномасштабная спецоперация по обезвреживанию организованной преступной группы, в состав которой входили действующие и бывшие сотрудники полиции, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности республики.

"10 марта текущего года в городах Нур-Султан, Алматы, Павлодар и Семей Комитетом нацбезопасности совместно с МВД проведена крупномасштабная масштабная спецоперация по пресечению организованной преступной группы, причастной к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", - отмечается в распространенной в пятницу информации.

По данным КНБ, задержанным 16 участникам группировки инкриминируются похищение человека, вымогательство, покушение на убийство, хищение золотосодержащего сырья на одном из предприятий Восточно-Казахстанской области и его контрабанда за пределы республики, а также создание и руководство транснациональной преступной группой.

"В состав преступной группы входили действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов", - отмечается в сообщении.

В ходе задержания у злоумышленников изъяты крупные денежные суммы, материальные ценности, средства связи и иные предметы, подтверждающие совершенные преступления.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОПГ, ЛИКВИДАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]