В Казахстане ликвидирована крупная ОПГ, в которую входили бывшие и действующие сотрудники полиции - КНБ

В ряде городов Казахстана прошла крупномасштабная спецоперация по обезвреживанию организованной преступной группы, в состав которой входили действующие и бывшие сотрудники полиции, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности республики.

"10 марта текущего года в городах Нур-Султан, Алматы, Павлодар и Семей Комитетом нацбезопасности совместно с МВД проведена крупномасштабная масштабная спецоперация по пресечению организованной преступной группы, причастной к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", - отмечается в распространенной в пятницу информации.

По данным КНБ, задержанным 16 участникам группировки инкриминируются похищение человека, вымогательство, покушение на убийство, хищение золотосодержащего сырья на одном из предприятий Восточно-Казахстанской области и его контрабанда за пределы республики, а также создание и руководство транснациональной преступной группой.

"В состав преступной группы входили действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов", - отмечается в сообщении.

В ходе задержания у злоумышленников изъяты крупные денежные суммы, материальные ценности, средства связи и иные предметы, подтверждающие совершенные преступления.