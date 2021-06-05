Канада вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Хоккеисты сборной Канады стали первыми финалистами чемпионата мира, обыграв в полуфинале соперников из США.
Встреча завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу Канады.
Счет в матче на третьей минуте открыл канадец Брэндон Пирри. На 18-й минуте игрок сборной США Колин Блэквелл сравнял счет. Вновь вывел Канаду вперед Эндрю Манджапане, который оформил дубль (25-я и 41-я минуты). На 44-й минуте американец Александр Хмелевски отыграл одну шайбу. Окончательный счет установил канадец Джастин Данфорт, забивший в пустые ворота на 60-й минуте.
На 31-й минуте судья не засчитал гол канадца Адама Хенрика.
В финале Канада сыграет против победителя второго полуфинала, в котором встретятся сборные Финляндии и Германии. Старт второго полуфинала запланирован на 18:15 мск.
Действующим чемпионом мира является Финляндия, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2020 году чемпионат не проводился из-за коронавируса.
Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.
Группа карабахских армян обвиняет власти Армении в гибели азербайджанских журналистов и чиновника в Карабахе
Замгоссекретаря США в ближайшее время в рамках регионального визита посетит Азербайджан
Баку и Анкара продолжат консультации по сотрудничеству в военной сфере
Авиакомпания United закупит 15 сверхзвуковых пассажирских самолетов
Российские нефтяники не хотят уходить от расчетов в долларах, но если их заставят, найдут альтернативу - Путин
Число нефтегазовых установок в мире выросло после трех месяце снижения
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Бардинском и Агджабединском районах
ИВ Сумгайыта направит свыше 2 млн манатов на ремонт асфальтового покрытия
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
В Нью-Дели ослабят ограничения на фоне снижения заболеваемости COVID-19
В Миннеаполисе произошли столкновения с полицией после гибели афроамериканца при задержании
В Китае пять человек убиты в результате нападения человека с ножом
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?