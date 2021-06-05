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Спорт 05.06.2021 18:00

Канада вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Хоккеисты сборной Канады стали первыми финалистами чемпионата мира, обыграв в полуфинале соперников из США.

Встреча завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу Канады.

Счет в матче на третьей минуте открыл канадец Брэндон Пирри. На 18-й минуте игрок сборной США Колин Блэквелл сравнял счет. Вновь вывел Канаду вперед Эндрю Манджапане, который оформил дубль (25-я и 41-я минуты). На 44-й минуте американец Александр Хмелевски отыграл одну шайбу. Окончательный счет установил канадец Джастин Данфорт, забивший в пустые ворота на 60-й минуте.

На 31-й минуте судья не засчитал гол канадца Адама Хенрика.

В финале Канада сыграет против победителя второго полуфинала, в котором встретятся сборные Финляндии и Германии. Старт второго полуфинала запланирован на 18:15 мск.

Действующим чемпионом мира является Финляндия, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2020 году чемпионат не проводился из-за коронавируса.

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.

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Тэги: КАНАДА, ХОККЕЙ, МАТЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]