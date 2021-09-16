Заболели коронавирусом сотрудники, занимающиеся обеспечением безопасности и работы Путина - Песков

Людьми из окружения президента РФ Владимира Путина, заразившимися коронавирусом, в основном являются сотрудники, обеспечивающие безопасность, работу и жизнедеятельность главы государства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее в четверг Путин сообщил, что в его окружении коронавирусом заболели не один или два человека, а десятки. В связи с этим у Пескова поинтересовались, что это за люди.

"Главным образом - это те, кто принимают участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности", - ответил он.

Представитель Кремля пояснил, что "в этом принимает участие достаточно большое количество людей".

"Кто-то был инфицирован, и поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, произошло инфицирование значительного количества людей", - добавил он.

По словам Пескова, все необходимое тестирование Путина на коронавирус проводится, а сам глава государства работает в обычном режиме.

Он также утвердительно ответил на вопрос, хватает ли в настоящее время людей для обеспечения безопасности и работы главы государства.

Десятки людей из окружения президента РФ, скорее всего, заболели в сентябре, болезнь все переносят легко, сообщил Песков.

"Мне не известно ни об одном тяжелом случае", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, есть ли информация о том, когда заболели эти люди, Песков ответил: "Скорее всего, в сентябре".