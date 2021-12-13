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Регион 13.12.2021 23:11

Анкара и Ереван назначат спецпосланников для нормализации отношений

Турция и Армения назначат спецпосланников для обсуждения нормализации отношений между странами, сообщает издание "Сабах" со ссылкой на главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

Как заявил Чавушоглу, выступая в парламенте, страны также возобновят чартерные рейсы между Стамбулом и Ереваном.

Издание напоминает, что в 2009 году Армения и Турция подписали мирное соглашение по восстановлению отношений и по открытию границы. Однако это соглашение не было ратифицировано.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, НОРМАЛИЗАЦИЯ, СПЕЦПОСЛАННИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]