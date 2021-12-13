Анкара и Ереван назначат спецпосланников для нормализации отношений

Турция и Армения назначат спецпосланников для обсуждения нормализации отношений между странами, сообщает издание "Сабах" со ссылкой на главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

Как заявил Чавушоглу, выступая в парламенте, страны также возобновят чартерные рейсы между Стамбулом и Ереваном.

Издание напоминает, что в 2009 году Армения и Турция подписали мирное соглашение по восстановлению отношений и по открытию границы. Однако это соглашение не было ратифицировано.