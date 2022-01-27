Состоялась четвертая встреча совместной азербайджано-туркменской рабочей группы по подготовке межправительственного соглашения о разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения Достлуг в Каспийском море, сообщается на сайте МИД Туркменистана.

"Выступавшие с удовлетворением отметили достигнутый прогресс в совместной работе сторон. В рамках сегодняшних обсуждений стороны также достигли взаимопонимания о скорейшем согласовании соответствующих приложений совместного соглашения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспертным группам поручена активизация работ "по вопросам подготовки и согласования проектов документов, затрагивающих интересы потенциального подрядчика-инвестора".

Как сообщалось, в январе 2021 года Туркменистан и Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании по освоению углеводородного месторождения Достлук, запасы которого оцениваются экспертами в 50 млн тонн нефти.

Глава НК "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов в ходе встреч с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым в феврале и октябре 2021 года заявлял о заинтересованности компании в проекте освоения месторождения Достлук.

Летом прошлого года Алекперов на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что "ЛУКОЙЛ" хотел бы быть оператором проекта "Достлук" на Каспии. По его словам, проект планируется разрабатывать на условиях соглашения о разделе продукции.

На протяжении многих лет месторождение считалось спорным: Ашхабад называл его Сердар и считал своим, азербайджанская - Кяпаз - и оспаривала его принадлежность. По сообщению азербайджанских СМИ, углеводородные ресурсы Достлука по соглашению будут распределены в соотношении 30% (Азербайджан) и 70% (Туркменистан).