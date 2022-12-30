Министр обороны Финляндии считает, что страна станет членом НАТО к июлю 2023г

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen) полагает, что к Вильнюсскому саммиту НАТО (состоится в столице Литвы 11-12 июля 2023 года - ИФ) страна станет членом альянса.
"Я думаю, что есть веские основания полагать, что ко времени Вильнюсского саммита Финляндия станет членом НАТО", - заявил он в пятницу на встрече с жителями региона Хяме (Hame).
"Мы отвечаем критериям членства в НАТО и привержены меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на саммите в Мадриде", - отметил министр.
Кайкконен сказал, что финские оборонные компании конкурентоспособны на международном рынке вооружений, что важно для будущего членства в НАТО.
"С сильной оборонной промышленностью мы также укрепим нашу собственную оборону и безопасность поставок", - уверен глава военного ведомства Финляндии.
Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.
На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.
Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.
МИД России критически относится к планам Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО, считая, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.
Байрамов проинформировал главу МИД Эстонии о ситуации на Лачинской дороге
Алиев утвердил спецпредставителя президента по 3 районам В.Зангезура
Путин в поздравлении Алиеву отметил, что совместными усилиями удастся обеспечить стабильность на Южном Кавказе
Ставки по ипотеке в США выросли после 6-недельного снижения
Нефтепровод Keystone восстановил работу после ремонта
Набиев предрёк эру «притока мозгов» в сферу ИКТ в Азербайджане
Цены на жилье в Великобритании в декабре снизились 4-й месяц подряд впервые с 2008г
Испания будет требовать от прибывающих из КНР отрицательный тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Банк Республика и ФК «Сабах» в преддверии Нового года порадовали детей шехидов
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают