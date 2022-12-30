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30.12.2022 20:20

Министр обороны Финляндии считает, что страна станет членом НАТО к июлю 2023г

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen) полагает, что к Вильнюсскому саммиту НАТО (состоится в столице Литвы 11-12 июля 2023 года - ИФ) страна станет членом альянса.

"Я думаю, что есть веские основания полагать, что ко времени Вильнюсского саммита Финляндия станет членом НАТО", - заявил он в пятницу на встрече с жителями региона Хяме (Hame).

"Мы отвечаем критериям членства в НАТО и привержены меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на саммите в Мадриде", - отметил министр.

Кайкконен сказал, что финские оборонные компании конкурентоспособны на международном рынке вооружений, что важно для будущего членства в НАТО.

"С сильной оборонной промышленностью мы также укрепим нашу собственную оборону и безопасность поставок", - уверен глава военного ведомства Финляндии.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

МИД России критически относится к планам Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО, считая, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, ВСТУПЛЕНИЕ


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