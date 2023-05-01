Азербайджан в I квартале 2023г увеличил экспорт газа на 8% - SOCAR

Экспорт газа из Азербайджана в I-ом квартале 2023 года составил 6 млрд 332,441 млн кубометров, что на 7,6% больше показателя января-марта 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

Непосредственно SOCAR в Грузию в отчетный период экспортировала 770,274 млн кубометров газа (спад на 24,6%).

На Азербайджанском газоперерабатывающем заводе (АзГПЗ) в I-ом квартале 2023 года переработано 892 млн 330,154 тыс. кубометров (спад на 5,8%- ИФ).

По данным SOCAR, в I-ом квартале 2022 года потребление газа в Азербайджане составило 4 млрд 761,042 млн (рост на 0,04%).

В настоящее время азербайджанский газ экспортируется в Грузию, Турцию и в Европу по системе Южного газового коридора (ЮГК).

Поставки в Европу начались 31 декабря 2020 года по газопроводу TAP, являющемуся компонентом ЮГК.

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.

Н.Аббасова