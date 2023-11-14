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Боррель рассчитывает, что Венгрия разблокирует выплату восьмого транша военной помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется, что очередная встреча венгерской и украинской сторон по вопросу выделения восьмого транша военной помощи Евросоюза Киеву поможет снять возражения Будапешта.

"Венгерский министр подтвердил нам, что у него сегодня состоится новая встреча с украинской стороной, чтобы попытаться разблокировать выплату восьмого транша", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе во вторник после заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

"Я надеюсь, что мы сможем разблокировать ситуацию. На данный момент мы не рассматриваем других решений. По таким вопросам мы принимаем решения единогласным голосованием", - отметил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

"Я просил Венгрию продолжать работать с Украиной", - сообщил глава европейской дипломатии, добавив, что рассчитывает на сегодняшнюю встречу сторон, которая "поможет выйти из тупика".

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о том, что Венгрия продолжает возражать против выделения Украине 500 млн евро за счет Европейского фонда мира, так как не получила гарантий Национального агентства по противодействию коррупции относительно того, что венгерские финансово-экономические структуры не будут включаться Киевом в перечень "международных спонсоров войны".

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Тэги: ЕС, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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