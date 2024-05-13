AccessBank укрепляет свое присутствие в регионах: открытие нового филиала в Губе

AccessBank, один из ведущих игроков в банковском секторе Азербайджана, с гордостью объявляет об открытии нового филиала, продолжая свою стратегию поощрения предпринимательской активности и улучшения доступности финансовых услуг.

Таким образом, 10 мая 2024 года состоялось открытие 20-го по счету регионального филиала AccessBank в Губе, расположенного по адресу проспект Гейдара Алиева 184. Новый филиал предлагает широкий спектр финансовых решений, включая предоставление кредитов, в том числе микро и агрокредитов, потребительских кредитов, размещение вкладов, выдачу пластиковых карт, денежные переводы, обмен валюты и многое другое.

Расширение филиальной сети подчеркивает стремление AccessBank к улучшению финансовой доступности и укреплению связей с клиентами в регионах страны. Это также является частью стратегии банка по предоставлению высококачественных услуг клиентам и поддержке экономического развития в этом регионе.

"Открытие регионального филиала в Губе стало для нас важным шагом, поскольку мы достигли отметки в 34 филиала, что позволяет нам быть ближе к нашим клиентам и лучше понимать их потребности. Мы стремимся предоставлять высококачественные финансовые решения и способствовать росту наших клиентов, становясь их надежными партнерами в этом процессе", - подчеркнул Ренат Гумбатов, Член правления и Исполнительный Директор по работе с микро и агропредпринимателями AccessBank.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 33-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 19 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.