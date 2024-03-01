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Дальнее зарубежье 01.03.2024 22:49

Нидерланды подписали десятилетнее соглашение о безопасности с Украиной

Нидерланды заключили с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, сообщил в пятницу премьер страны Марк Рютте в соцсети X.

"Ради безопасности Украины и будущей безопасности Европы Нидерланды сегодня подписали с Украиной соглашение о безопасности сроком на 10 лет", - написал Рютте.

По его словам, Нидерланды будут оказывать Украине помощь и поддержку "по всему спектру оборонного сотрудничества, а также в областях восстановления, поддержки санкций и борьбы за правосудие".

Ранее подобные соглашения с Украиной подписали Великобритания, Франция, ФРГ и Дания, напоминают иностранные СМИ.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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