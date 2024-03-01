Нидерланды подписали десятилетнее соглашение о безопасности с Украиной

Нидерланды заключили с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, сообщил в пятницу премьер страны Марк Рютте в соцсети X.
"Ради безопасности Украины и будущей безопасности Европы Нидерланды сегодня подписали с Украиной соглашение о безопасности сроком на 10 лет", - написал Рютте.
По его словам, Нидерланды будут оказывать Украине помощь и поддержку "по всему спектру оборонного сотрудничества, а также в областях восстановления, поддержки санкций и борьбы за правосудие".
Ранее подобные соглашения с Украиной подписали Великобритания, Франция, ФРГ и Дания, напоминают иностранные СМИ.
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