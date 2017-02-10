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Дальнее зарубежье 10.02.2017 18:32

Трамп пока не решил, стоит ли перемещать посольство США из Тель-Авива в Иерусалим

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает обдумывать вопрос о возможном перемещении посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

"Я думаю об этом. Я изучаю вопрос, посмотрим, что получится. Это нелегкое решение. Это обсуждается уже несколько лет. Никто не хотел принимать решений, поэтому я серьезно обдумываю этот вопрос", - заявил он в интервью израильскому изданию "Исраэль Хайом", отвечая на вопрос о том, готов ли он выполнить предвыборное обещание о перемещении посольства в Иерусалим.

Д.Трамп отметил, что он не будет осуждать Израиль за недавнее решение о строительстве дополнительных единиц жилья для поселений на палестинской территории, но при этом не понимает, как подобная поселенческая деятельность может способствовать миру в регионе.

"Там остается ограниченный участок земли, и всякий раз, когда земля уходит под постройку поселений, ее остается все меньше. Я не считаю, что постройка поселений положительно повлияет на установление мира. Но нужно проверить все возможности... Я не хочу осуждать Израиль", - заявил он.

Также Д.Трамп положительно охарактеризовал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и пообещал улучшить двусторонние отношения США с Израилем.

"Мы всегда ладили. Премьер-министр - хороший человек, который делает все для Израиля и хочет мира. Мне всегда он нравился", - сказал Д.Трамп.

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Тэги: США, ТРАМП, ИЗРАИЛЬ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az