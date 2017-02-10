Трамп пока не решил, стоит ли перемещать посольство США из Тель-Авива в Иерусалим

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает обдумывать вопрос о возможном перемещении посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
"Я думаю об этом. Я изучаю вопрос, посмотрим, что получится. Это нелегкое решение. Это обсуждается уже несколько лет. Никто не хотел принимать решений, поэтому я серьезно обдумываю этот вопрос", - заявил он в интервью израильскому изданию "Исраэль Хайом", отвечая на вопрос о том, готов ли он выполнить предвыборное обещание о перемещении посольства в Иерусалим.
Д.Трамп отметил, что он не будет осуждать Израиль за недавнее решение о строительстве дополнительных единиц жилья для поселений на палестинской территории, но при этом не понимает, как подобная поселенческая деятельность может способствовать миру в регионе.
"Там остается ограниченный участок земли, и всякий раз, когда земля уходит под постройку поселений, ее остается все меньше. Я не считаю, что постройка поселений положительно повлияет на установление мира. Но нужно проверить все возможности... Я не хочу осуждать Израиль", - заявил он.
Также Д.Трамп положительно охарактеризовал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и пообещал улучшить двусторонние отношения США с Израилем.
"Мы всегда ладили. Премьер-министр - хороший человек, который делает все для Израиля и хочет мира. Мне всегда он нравился", - сказал Д.Трамп.
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