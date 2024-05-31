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31.05.2024 14:30

Дружеский матч между Yelo Bank и Футбольным клубом «Аутизм»

В преддверии Всемирного дня защиты детей, Yelo Bank, демонстрируя корпоративную социальную ответственность, организовал мероприятие, направленное на поддержку детей с аутизмом. В рамках проекта состоялся дружеский матч с участием футбольной команды "Аутизм", в котором приняли участие более 20 детей и подростков.

Визит игроков и тренерского состава футбольного клуба "Аутизм" начался с экскурсии по офису, где гости познакомились с сотрудниками банка и условиями работы. Затем в спортивном зале банка прошли соревнования по футболу, бочче и настольному теннису. Молодые игроки клуба продемонстрировали высокий профессионализм и смогли одержать победу над командой Yelo Bank.

В завершение мероприятия участникам были вручены спортивная форма и инвентарь от Yelo для подготовки к будущим соревнованиям. Футболисты клуба "Аутизм" будут выступать в следующих играх в футболках от Yelo, что, как верит банк, принесет им удачу.

Такие мероприятия играют значительную роль в социализации детей-аутистов, их интеграции в общество и создании ярких воспоминаний. Основная цель этой инициативы Yelo Bank — повысить осведомленность общества об аутизме и изменить общее восприятие аутизма, подчеркивая, что это не болезнь, а особенность.

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