Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8391 RUR   0.0188 GBR   2.1625 TRY   0.0527

Цена на нефть

31.05 $/bbl +/- WTI 76.99 -0.92 Brent 81.11 -0.77
31.05.2024 19:04

Azerconnect Group удостоена награды «Best Managed Companies Azerbaijan 2024»

Azerconnect Group, крупнейшая ИКТ-компания страны, была признана победителем конкурса «Best Managed Companies Azerbaijan 2024», учрежденного международной аудиторской компанией «Deloitte».

Azerconnect Group была объявлена победителем после всестороннего анализа ключевых аспектов компании, таких как успешная стратегия, внедрение инноваций, эффективная модель управления, операционная эффективность, а также корпоративная культура. Во время мероприятия награда была вручена коммерческому директору Azerconnect Group, Мушфигу Алиеву. Стоит отметить, что награда «Best Managed Companies Azerbaijan 2024» учреждена «Deloitte», одной из крупнейших аудиторских компаний мира, и каждый год оценивает компании, действующие в частном секторе страны.

Azerconnect Group, начавшая свою деятельность в 2013 году, предоставляет передовые услуги в области мобильной связи, интернета и международных выделенных линий, а также цифровые решения, такие как FinTech, AdTech и Media/TV. Azerconnect Group, насчитывающая более 3000 сотрудников, в 2023 и 2024 годах была удостоена сертификата «Лучший работодатель» от «Top Employers Institute», известного своей экспертизой в оценке условий труда и практик управления персоналом в мировом масштабе.

Azerconnect Group - компания, предоставляющая услуги в динамично развивающихся областях ИКТ и высоких технологий в Азербайджане. Azerconnect Group входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az