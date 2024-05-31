AccessBank обнародовал аудиторский отчет за 2023 год

Один из передовых финансовых институтов Азербайджана AccessBank, обнародовал финансовый отчет за 2023, утвержденный Международной Аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers, и отвечающий Международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО).

Для ознакомления с показателями, пройдите по ссылке: https://www.accessbank.az/upload/iblock/eee/x29v9iddcps01uf3eub75osxkbzpmt8v/AccessBank%20FS%20FY2023_AZE_Final.pdf

Отметим, по итогам 2023 года чистая прибыль AccessBank составила 43,0 миллиона манатов. Этот результат в 2,1 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом показатель ROE увеличился до 34,1%.

Согласно отчету, по состоянию на 31 декабря 2023 года активы банка составили 1398,6 миллиона манатов, из которых 70,8% составляет кредитный портфель. Кредитный портфель банка за год увеличился на 25,2% и достиг 990,3 миллиона манатов. Рост кредитного портфеля произошел в основном за счет кредитования микропредпринимателей, и банк сохраняет лидирующие позиции в этом направлении, имея 25% от общей доли рынка.

Депозитный портфель банка увеличился на 22,1% и достиг 1078,9 миллиона манатов. При этом за прошедший год банк привлек средства от международных кредиторов на сумму 51 миллион манатов.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 34-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 20 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.