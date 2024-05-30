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30.05.2024 18:15

Громкий успех Азербайджанского банка в Ереване: Банк Республика получил награду от EBRD

«Банк Республика — один из ведущих банков, динамично и устойчиво развивающегося Азербайджана» именно такими словами азербайджанский банк был представлен в столице Армении Ереване, во время вручения награды со стороны Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD).

Награда была присуждена на торжественной церемонии, прошедшей во время Ежегодного Собрания EBRD по итогам 2023 года.

Данная награда свидетельствует о ежегодно возрастающей эффективности сотрудничества между EBRD и Банком Республика в области торгового финансирования. Это еще раз подтверждает, что Банк Республика успешно реализовывает свою миссию по поддержке предпринимательства в стране, важной частью которой является финансирование внешнеторговых операций.

Отметим что, наряду с этим Банк также успешно сотрудничает с EBRD в области финансирования агро, малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

Банку Республика – имеет обширную региональную сеть и является одним из 5 крупнейших банков страны. Развитие международного сотрудничества являеться одним из приоритетных направлений деятельности банка. Сегодня среди международных партнеров банка – более 30 финансовых институтов по всему миру.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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