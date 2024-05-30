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30.05.2024 10:40

Совершайте покупки картой «ОК» от AccessBank и получайте кэшбэк 25 AZN

Ваш местный европейский банк – AccessBank, запускает новую кампанию, направленную на расширение безналичных расчетов и повышение лояльности клиентов.

С 1 мая 2024 года по 31 июля 2024 года новые держатели кредитных карт «ОК» смогут заработать кэшбэк до 25 AZN при минимальной транзакции в размере 50 AZN за первые 5 покупок.

Заказать кредитную карту «ОК» можно по ссылке: https://www.accessbank.az/az/private/creditcard/ok-kart/.

Держатели кредитной карты «ОК» могут воспользоваться такими преимуществами как получение беспроцентной кредитной карты при минимальной зарплате, льготный период до 30 дней, кэшбэк до 30% от партнерской сети и до 7% о избранных партнеров, а также бесплатная доставка по Баку и Апшерону без дополнительной оплаты.

Эта кампания направлена на то, чтобы сделать каждую покупку наших клиентов более приятной и выгодной.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 34-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 20 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook,Instagram,Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az