CityNet является главным партнером фестиваля GameSummit

CityNet, ведущий интернет-провайдер страны, является главным партнером крупного игрового фестиваля в Азербайджане GameSummit.
На фестивале GameSummit Summer 2024, который пройдет 1-2 июня в "Baku Crystal Hall", гости всех возрастных групп смогут насладиться развлечениями в виртуальной реальности и интерактивных зонах, а также у них будет возможность пообщаться с настоящим роботом с искусственным интеллектом и выиграть различные призы.
CityNet, главный партнер фестиваля, который проводится в нашей стране уже в третий раз, будет приветствовать посетителей на специальном стенде, посвященном теме "Город будущего". В CityNet City гостей ожидают международные виртуальные соревнования, ценные призы и эксклюзивная игровая арена, наполненная развлечениями. Кроме того, в городе CityNet впервые будет представлена первая киберспортивная игра в Азербайджане, разработанная нашими соотечественниками. CityNet предоставит участникам возможность протестировать эту игру раньше всех.
Стоит отметить, что CityNet всегда поддерживает проекты и инициативы, способствующие цифровому развитию и инновациям в нашей стране. CityNet также выступал в качестве главного партнера на ранее проводившихся фестивалях GameSummit.
CityNet является постоянно развивающимся интернет-провайдером, предоставляющим высокоскоростной фиксированный интернет, цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 120 HD-каналов) и услугу линии домашнего телефона. Для подключения или подробной информации вы можете перейти по ссылке на сайт www.citynet.az или позвонить по номеру *1177.
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