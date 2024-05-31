AccessBank поддержал кампанию по посадке деревьев в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира»

Ведущий финансовый институт Азербайджана, Accessbank, в рамках своей корпоративной социальной ответственности и Международного месяца внутреннего аудита, присоединился к акции по озеленению для улучшения состояния окружающей среды и содействия экологической устойчивости.

В рамках «Года солидарности во имя зеленого мира», при поддержке Accessbank и с участием представителей Бакинского порта и Азербайджанского отделения Института внутренних аудиторов (IIA Azerbaijan Chapter), на территории Бакинского порта было посажено 170 оливковых деревьев и сосен.

Кампания по посадке деревьев является частью политики Accessbank, направленных на сокращение экологических отходов и поддержку устойчивого развития. Accessbank активно работает над внедрением экологически чистых технологий и поддерживает различные экологические проекты, призывая своих клиентов и партнеров принять участие в этих важных инициативах.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 34-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 20 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.