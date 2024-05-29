Число пользователей сайта jestdili.az, разработанного при поддержке Nar, увеличилось вдвое

Традиционно известный как доступный оператор, Nar продолжает вносить свой вклад в жизнь общества посредством своих социальных проектов. Среди этих проектов особое значение имеет удостоенный международной награды электронный словарь жестового языка jestdili.az, который направлен на построение инклюзивного общества.
По итогам последних трех месяцев количество пользователей на сайте, который был обновлен студентами Университета ADA в начале этого года при поддержке Nar, увеличилось вдвое. По другому статистическому показателю, самыми часто запрашиваемыми словами являются «salam», «ata» и «ana». Одной из причин повышения интереса к сайту является улучшение его интерфейса, дизайна и поисковой системы, а также добавление других функций для обеспечения удобства пользователя по инициативе команды ADA.
Другой партнер проекта, председатель Общественного объединения «Поддержка глухих» Кямран Абасов сказал, что ресурс, позволяющий совершенно бесплатно выучить азербайджанский жестовый язык, предназначен не только для людей с нарушениями слуха и речи: « Интерес к сайту jestdili.az, который активен уже четыре года, растет с каждым днем. Поскольку этот сайт предназначен не только для людей с нарушениями речи и слуха, каждый может воспользоваться им абсолютно бесплатно. Я верю, что мы можем преодолеть ограничения и построить инклюзивное общество, лучше понимая друг друга».
Электронный словарь, который постоянно совершенствуется, на данный момент предлагает видеообъяснения к 4000 словам и 500 часто используемым предложениям. В 2023 году Международная ассоциация по связям с общественностью (IPRA) присудила Nar первое место в номинации «Лучшая корпоративная ответственность» за проект jestdili.az.
В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по Индексу потребительской лояльности. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.
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