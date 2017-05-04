Трамп пожурил экс-советника Сьюзан Райс за отказ от участия в слушаниях по вмешательству РФ в выборы в США

Президент США Дональд Трамп считает неправильным отказ экс-советника Барака Обамы по нацбезопасности от выступления на слушаниях по предполагаемому вмешательству РФ в американские выборы.
"Сьюзан Райс, бывший советник по нацбезопасности президента Обамы, отказывается свидетельствовать перед подкомитетом Сената на следующей неделе в связи с утверждениями о разоблачении переходной команды Трампа. Нехорошо!" - написал он в своем "Твиттере".
Ранее сообщалось, что С.Райс отклонила просьбу сенатора Линдси Грэма принять участие на следующей неделе в слушаниях подкомитета по судебным вопросам о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы.
В письме, которое оказалось в распоряжении телеканала и которое адресовано сенатору-республиканцу, председателю судебного подкомитета Л.Грэму и сенатору-демократу от штата Род-Айленд Шелдону Уайтхаусу, сообщается причина отказа.
"Сенатор Уайтхаус направил письмо, в котором проинформировал нас о своём несогласии с решением председателя пригласить Райс, что является серьезным отступлением от двухпартийных приглашений, переданных другим свидетелям. В этих условиях сама Райс отклонила приглашение Грэма выступить в качестве свидетеля" - отмечается в документе.
Как сообщил источник, С.Райс пригласили без согласия Ш.Уайтхауса, поскольку он полагал, что ее присутствие не имеет отношения к теме слушаний.
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