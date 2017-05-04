Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7024 EUR   1.8549 RUR   0.0297 GBR   2.1924 TRY   0.482

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 27° Завтра 15° 24° 6 Май 13° 22° 7 Май 14° 22°

Дальнее зарубежье 04.05.2017 17:01

Трамп пожурил экс-советника Сьюзан Райс за отказ от участия в слушаниях по вмешательству РФ в выборы в США

Президент США Дональд Трамп считает неправильным отказ экс-советника Барака Обамы по нацбезопасности от выступления на слушаниях по предполагаемому вмешательству РФ в американские выборы.

"Сьюзан Райс, бывший советник по нацбезопасности президента Обамы, отказывается свидетельствовать перед подкомитетом Сената на следующей неделе в связи с утверждениями о разоблачении переходной команды Трампа. Нехорошо!" - написал он в своем "Твиттере".

Ранее сообщалось, что С.Райс отклонила просьбу сенатора Линдси Грэма принять участие на следующей неделе в слушаниях подкомитета по судебным вопросам о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы.

В письме, которое оказалось в распоряжении телеканала и которое адресовано сенатору-республиканцу, председателю судебного подкомитета Л.Грэму и сенатору-демократу от штата Род-Айленд Шелдону Уайтхаусу, сообщается причина отказа.

"Сенатор Уайтхаус направил письмо, в котором проинформировал нас о своём несогласии с решением председателя пригласить Райс, что является серьезным отступлением от двухпартийных приглашений, переданных другим свидетелям. В этих условиях сама Райс отклонила приглашение Грэма выступить в качестве свидетеля" - отмечается в документе.

Как сообщил источник, С.Райс пригласили без согласия Ш.Уайтхауса, поскольку он полагал, что ее присутствие не имеет отношения к теме слушаний.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ЭКС\СОВЕТНИК, МНЕНИЕ


Похожие новости


Трамп считает, что уже улучшил отношения с Пекином Белый дом представил проект самой масштабной налоговой реформы в США с 1986г Трамп обсудил с постпредом Франции при ООН президентские выборы в стране Трамп предложит снизить налог на прибыль компаний до 15% - СМИ Теракт в Париже повлияет на результаты выборов президента Франции - Трамп Трамп: основная цель США - победа над ИГИЛ, а не урегулирование ситуации в Ливии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]