При поддержке Yelo Bank состоялся конгресс SHE, посвященный женскому лидерству.

Второй год подряд Yelo Bank является главным спонсором SHE Конгресса — ведущего мероприятия в регионе, посвященного женскому лидерству. В этом году мероприятие собрало более 500 женщин из различных стран, которые делились своими успехами в разных сферах деятельности. Под лозунгом "Сила настоящего: живи моментом!" обсуждались актуальные проблемы и стратегии личностного и профессионального роста.

Представляя Yelo Bank, выступили Председатель правления Анар Гасанов и Заместитель Председателя правления Гюнай Джалилова. Анар Гасанов подчеркнул важность создания инклюзивной среды в бизнесе и оценил текущее положение дел в мире и нашей стране. Вместе с Гюнай Джалиловой они приняли участие в панельной дискуссии, модерируемой Татьяной Микаиловой, основательницей организации " Azerbaijan Business Women". Они обсудили проблему недостаточного представительства женщин на руководящих должностях, особенно в финансовой сфере, подчеркнув значимость многообразия для успешной работы компаний.

Конгресс продолжился выступлениями, историями успеха и вдохновляющими панельными дискуссиями. Участники могли обменяться идеями, узнать о лучших практиках и завязать новые полезные контакты. Помимо всего этого, мероприятие запомнилось и сюрпризами: случайно выбранные участники выиграли iPhone 15 и карту Yelo Infinite от Yelo Bank.

Yelo Bank, в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности, поддерживает будущее, где ценятся равенство, разнообразие и инклюзивность. Убежденные в том, что расширение прав и возможностей женщин способствует укреплению экономики и общества, мы продолжим поддерживать такие значимые инициативы, как Конгресс SHE.

Желаете получить кредит от Yelo Bank? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!