Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8375 RUR   0.0189 GBR   2.1576 TRY   0.0528

Цена на нефть

24.05 $/bbl +/- WTI 77.72 +0.85 Brent 82.12 +0.76
21.05.2024 14:50

С Yelo Bank легко достичь бизнес-целей

Yelo Bank предлагает выгодные бизнес-кредиты предпринимателям с большими целями для бизнеса. В нашем банке вы можете получить кредит на сумму до 5 миллионов манатов (эквивалент в USD/EUR), начиная всего с 11% годовых. Предусмотрен льготный период до 18 месяцев для бизнес-кредитов сроком до 60 месяцев.

Почему стоит выбрать бизнес-кредит от Yelo Bank? Оформление кредита происходит в течение короткого периода времени, и вы можете более эффективно использовать свое драгоценное время для своего бизнеса. Сумма кредита определяется исходя из оборота и объема вашего бизнеса. Вы можете оформить кредит с залогом или без него, где залогом может выступать как движимое, так и недвижимое имущество, включая торговое оборудование.

Для развития реального предпринимательства в нашей стране Yelo Bank всегда предлагает блестящие финансовые решения. На сегодняшний день бизнес-кредиты составляют более 63% общего кредитного портфеля банка, что подтверждает доверие предпринимателей к Yelo Bank. Выберите Yelo Bank для развития вашего бизнеса.

Оформить бизнес кредит онлайн: https://bit.ly/3QTdbmy

Вас интересует онлайн-кредит для бизнеса? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az