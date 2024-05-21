Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8375 RUR   0.0189 GBR   2.1576 TRY   0.0528

Цена на нефть

24.05 $/bbl +/- WTI 77.72 +0.85 Brent 82.12 +0.76
21.05.2024 14:40

Генеральный директор Bakcell встретился с учениками Современного Образовательного Комплекса

Bakcell, крупнейшая частная телекоммуникационная компания страны, провела динамичную панельную дискуссию с учениками Комплекса современного образования имени Гейдара Алиева (МТК).

В дискуссии на тему «Роль инноваций и искусственного интеллекта в образовании» приняли участие генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер, генеральный директор MTK Айгюн Микаилова и ученики школы. В соответствии с тематикой мероприятия были обсуждены интересные вопросы о роли инноваций и высоких технологий в современном образовании.

"Мне было очень приятно встретиться сегодня с образованной молодежью Азербайджана. Как компания, представляющая инновации, мы рады видеть учеников, ориентированных на технологии и инновации. У нас много общего с молодым поколением, и самое важное из этого — наше стремление к инновациям," - сказал Клаус Мюллер.

«Помимо развития академического потенциала наших учащихся, мы работаем над раскрытием их талантов в других областях. Получение последних технологических инноваций от такой компании, как Bakcell, является для наших учеников, ориентированных на инновации, большим успехом. От имени нашей школы я хотела бы поблагодарить руководство Bakcell за сегодняшнюю интересную панельную дискуссию», - сказала Айгюн Микаилова.

Робот-гуманоид Арди от Bakcell, работающий на основе искусственного интеллекта, также принял участие во встрече с учениками. После панельной дискуссии ученики задали вопросы руководству Bakcell и Арди, обсудив передовые технологии, искусственный интеллект и его применение в образовании.

В конце визита команда управления компании посетила STEAM-лабораторию школы. Проекты, подготовленные учениками с использованием передовых технологий, а также современное оснащение лаборатории привлекли внимание руководства Bakcell.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az