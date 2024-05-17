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17.05.2024 14:15

Nar желает нашим сборным по волейболу успехов в Золотой Евролиге!

Женская и мужская волейбольные команды Волейбольной Федерации Азербайджана (АВФ), партнером которой является Nar, 17 мая начнут соревноваться в Золотой Евролиге. Nar, являющийся надежным коммуникационным партнером АВФ, желает успехов обеим нашим сборным.

Наши сборные будут участвовать в трех турах Золотой Евролиги, один из которых состоится в нашей стране. Наша мужская сборная проведет свою первую игру 17-19 мая на домашней площадке. Наша женская сборная завершит третий тур 31 мая-2 июня в Азербайджане. Игры тура в нашей стране пройдут в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

Поддерживая повышение интереса к различным видам спорта, в том числе к волейболу, Nar популяризирует здоровый образ жизни в нашей стране. С другими социальными проектами, реализуемыми мобильным оператором, вы можете ознакомиться здесь.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по Индексу потребительской лояльности. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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