ТуранБанк открыл новое отделение в Ичеришехер

Согласно стратегии развития сети обслуживания, ТуранБанк предоставил новое отделение в Ичеришехер для своих клиентов.
Новое отделение, имеющий офис, соответствующий современным стандартам, расположенный по адресу Сабаильского района, Гоша гала,47 города Баку, обеспечит жителям города, а также местным и иностранным туристам возможность осуществлять различные виды банковских услуг, а также операции по обмену валюты более оперативно и быстрее.
Отметим, что отделение ТуранБанка в Ичеришехер обслуживает клиентов каждый день недели, с 10:00 до 00:00.
Действующий с 1992 года ТуранБанк обслуживает частных и корпоративных клиентов в 22 точках продаж. Получить подробную информацию о сети обслуживания ТуранБанк по стране можно, перейдя по ссылке.
Получить подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, можно по телефону (012) 935 Информационного центра, посетив официальный сайт ТуранБанк или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).
ТуранБанк
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