NEQSOL Holding провел очередной тренинг для участников стипендиальной программы Parla

В своем постоянном стремлении к содействию образовательному и профессиональному росту, NEQSOL Holding недавно провел развивающий тренинг по коммуникативным навыкам для участников стипендиальной программы “Parla” в рамках их пути к развитию.
Инициатива “Parla”, осуществляемая в сотрудничестве с Фондом развития образования, направлена на поддержку и развитие студенток различных университетов Азербайджана путем подготовки к профессиональной карьере. В прошлом году из числа 674 кандидаток было отобрано 50 студенток, получивших стипендию по программе “Parla”, в соответствии с критериями, совместно установленными партнерами.
Состоялась тренировочная сессия по развитию коммуникативных навыков под руководством внутреннего инструктора, которая сосредоточилась на улучшении навыков общения, включая аспекты эмоционального интеллекта, лидерства и эффективных коммуникационных практик. Эти навыки необходимы как для личного, так и для профессионального развития, обеспечивая студенток необходимыми инструментами для успешной карьеры и дальнейших достижений.
Отзывы на последнюю тренировочную сессию были исключительно положительными, многие студенты оценили упор на развитие мягких навыков. “Полученные идеи и знания из этой сессии по эмоциональному интеллекту и лидерству значительно помогут нам в достижении наших академических и профессиональных целей,” – прокомментировала одна из студенток. “Приятно осознавать, что у нас такая надежная поддержка на протяжении всего нашего образовательного пути.”
NEQSOL Holding обеспечивает комплексный подход к развитию, предоставляя студенткам стипендии, возможности наставничества, стажировки и доступ к международным образовательным ресурсам через свою цифровую платформу обучения NEQSOL Academy, включая Enocta Premium Catalogue, Skillsoft и курсы ADA University. В дополнение к онлайн-обучению участницы программы “Parla” уже начали занятия по изучению английского языка и подготовке к экзамену IELTS под руководством Roof Academic Training.
NEQSOL Holding намерен продолжать даную инициативу и планирует в будущем проводить больше тренингов и мастер-классов, тем самым гарантируя, что участницы программы “Parla” будут качественно подготовлены для преодоления будущих вызовов.
NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.
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