EBRD объединяется с AccessBank для поддержки ММСП в Азербайджане: Кредит в размере $10 млн для повышения конкурентоспособности местного бизнеса

• Синдицированный кредит в размере $10 млн давнему партнеру EBRD в Азербайджане.

• Соглашение означает возобновление сотрудничества EBRD с AccessBank.

• Финансирование для расширения доступа местного микро-, малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) предоставляет AccessBank пакет финансирования для поддержки развития микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП) в Азербайджане.

Согласно соглашению, EBRD предоставит синдицированный кредит до $10 млн (9,24 млн евро) и выступит основным кредитором. Kредитором класса B выступает Европейский фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE). Оба финансовых института предоставят AccessBank кредит на сумму до $5 млн (4,6 млн евро) каждый, в эквиваленте местной валюты.

AccessBank использует привлеченные средства для финансирования ММСП с целью поддержки развития и конкурентоспособности предпринимательства в Азербайджане. Банк намерен расширить финансовые возможности предпринимателей по всему Азербайджану для поддержания устойчивого роста страны.

Обновленное сотрудничество EBRD с AccessBank призвано проложить путь к более широкому взаимодействию в соответствии со стратегическими приоритетами EBRD в Азербайджане. Эти приоритеты включают диверсификацию экономики страны, улучшение доступа к финансированию для местных предприятий и дальнейшую поддержку зеленой экономики.

Франсис Малиж, управляющий директор EBRD по финансовым учреждениям по Центральной Азии, Кавказу и Турции, отметил: «Наша миссия в Азербайджане всегда заключалась в поддержке не только крупномасштабных проектов, но и в содействии ММСП, которые являются основой любой динамичной экономики. Подписывая это соглашение, мы поддерживаем AccessBank в расширении финансирования по всему Азербайджану, обеспечивая широкий и инклюзивный рост и возможности для ММСП в стране».

Оксана Бинзару, региональный директор Finance in Motion, советник EFSE, сказала: «Предоставляя финансирование в местной валюте для микро-, малого и среднего предпринимательства, EFSE подтверждает свою приверженность содействию экономическому росту и стабильности в Азербайджане. Данное партнерство с AccessBank является значительным шагом к усилению конкурентоспособности местных предприятий».

Давит Циклаури, Председатель Правления AccessBank, отметил: «Я хотел бы выразить благодарность Европейскому банку реконструкции и развития и Европейскому фонду для Юго-Восточной Европы за то, что выбрали AccessBank в качестве местного партнера для финансирования микро-, малых и средних предприятий в Азербайджане. Данное сотрудничество является подтверждением нашей надежности, и мы считаем, что это партнерство позволит нам дальше углубляться в реализацию наших стратегических целей и поддерживать экономическое развитие в регионе».

AccessBank — коммерческий банк, специализирующийся на поддержке ММСП в Азербайджане и предлагающий им доступные финансовые решения с 2002 года.

EFSE — фонд поддержки предпринимательства, действующий в Юго-Восточной Европе и Восточном соседстве, предоставляющий финансирование ММСП и частным домохозяйствам.

EBRD является крупнейшим институциональным инвестором в Азербайджане. Банк инвестировал более 3,7 млрд евро в 189 проектов для поддержки экономической диверсификации страны.