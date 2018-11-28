VTB Bank (Azerbaijan) и Bank of Baku объединяют банкоматную сеть

ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" и «Bank of Baku» договорились о партнерстве по банкоматной сети и POS-терминалам, отмечается в сообщении VTB Bank (Azerbaijan).
«VTB Bank (Azerbaijan) заключил партнерское соглашение с Bank of Baku, которое позволит держателям карт VTB Bank (Azerbaijan) снимать наличные средства в банкоматах и POS -терминалах банка-партнера без дополнительной комиссии», - подчеркивается в сообщении.
Таким образом, банкоматная сеть VTB Bank (Azerbaijan) теперь представлена банкоматами банка ВТБ, Почта Банк (Россия), ВТБ (Грузия), ВТБ (Украина), ВТБ (Казахстан), ВТБ (Беларусь), а также банкоматной сетью азербайджанских AccessBank, PASHA Bank, банка Никойл и Bank of Baku.
Bank of Baku создан в 1994 году и входит в число 15-ти ведущих банков Азербайджана.
В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»